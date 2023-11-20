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Ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunan Akdağmadeni ormanları, görenleri kendine hayran bıraktı.

İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük ormanlarını içinde barındıran Akdağmadeni ilçesinde bulunan ormanlar dört mevsim sunduğu eşsiz güzellikteki manzaralarıyla doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

92 bin 246 hektar verimli orman alanı ve ilçenin toplam alanının yüzde 51’ini oluşturan yemyeşil doğası ve temiz havası ile sarıçam, ardıç, palamut gibi ağaç türlerini bünyesinde barındıran Akdağmadeni ormanları, içerisinde gizlediği göletler ve görkemli vadiler ile kendisine hayran bırakıyor.

Yozgat’ın turizme açılma noktasında önemli bir yerde bulunan Akdağmadeni ormanlarını gezmenizi, görülmesi ve yaşanması gereken bir yer.

Akdağmadeni ormanlarında bölgenin en yüksek noktası olan nalbant bölgesinde rakımın 2 bin 100 metreye ulaştığı birbirinden güzel yaylaları ve yürüyüş yollarıyla doğaseverlerin ve fotoğraf sanatçılarının uğrak noktalarından biri haline gelmeye başladı.

EN GENİŞ ORMAN ALANI

Akdağmadeni bölgenin geneline oranla daha çok yağış aldığı için doğal bitki örtüsünü genelde ormanlar oluşturmaktadır. İldeki en geniş orman alanına sahip olan Akdağmadeni'nde sarıçam, ardıç, yabani fındık, alıç ve palamut gibi ağaç türleri bulunmaktadır. Orman dışındaki alanlar ise, daha çok mera olarak değerlendirilen bozkırlar ve çayırlardır. İlçe topraklarının yüzde 32,5'i ormanlarla kaplıdır. Türkiye orman ortalaması 13,6; İç Anadolu Bölgesi orman ortalaması ise ancak yüzde 8'dir.

DOĞA HARİKASI

Akdağmadeni ormanları, sadece doğal güzellikleri değil, aynı zamanda zengin bir yaban hayatını ve doğal su kaynaklarını da içinde barındırıyor. İlçenin doğusundaki dağlık alanlarda yoğunlaşan ormanlık sahalar, bölge sakinlerinin yaz aylarında sıcaklardan kaçıp serinletici bir ortamda doğayla buluşmasına olanak tanıyor.

Akdağmadeni ormanları, sadece bir doğa harikası değil, aynı zamanda bölgenin biyolojik çeşitliliğini koruma konusundaki önemini vurgulayarak, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunar. Doğanın kalbindeki bu cennet, her mevsimde farklı güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.

SADECE AKDAĞMADENİ ORMANLARINDA

İlçenin ormanları yaş itibariyle çok gençtir. Ortalama 10-15 metre yüksekliğinde olan sarıçam ağaçlarının arasında az miktar da karamaz ağacı bulunmaktadır. Karamaz ağacı Türkiye'de sadece bu ilçede bulunmaktadır. Karamaz ağacı daha çok ilçenin kuzey doğusunda, doğu ormanlarının güneye bakan yamaçlarında yetişmektedir. Akdağmadeni ormanlarında bir miktarda fındık ağaçları bulunmaktadır. Bunlardan başka özel olarak yetiştirilen, bol miktarda elma, armut, erik, vişne ve şeftali ve kaysı ağaçları vardır. Ev önlerinde üzüm asmaları, dere boylarında söğüt ağaçları, selvi kavakları, son yıllardaki "Benim bir dikili kavağım var" kampanyasıyla birçok yere Orman İşletmesi Müdürlüğü'nün temin etmiş olduğu çam fidanları dikilmektedir.

EN KALİTELİ SALEP YETİŞİYOR

Akdağmadeni ormanlarında yaban hayatı da çok canlıdır. Ormanlarda kızıl geyikler, kurt, ayı, vaşak, domuz başlıca yaşamını sürdüren hayvanlardır. İç Anadolu bölgesinin ciğeri konumunda ki ormanlarda birçok endemik bitki de yetişmektedir. Türkiye'nin en kaliteli salebi ilçe ormanlarından toplanmaktadır.