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Soğuk kış aylarında insanları rahatsız eden hastalıklara karşı doğal bir çözüm bulundu: egzama otu. İnsanların sağlıklı bir yaşam için doğal besinlere yönelme eğilimi, egzama otunu kış hastalıklarına karşı etkili bir çözüm olarak öne çıkartıyor.

Egzama otu, soğuk algınlığı semptomlarını hafifletme özelliği ile dikkat çekiyor. Kışın sıkça karşılaşılan hastalıklara karşı doğal bir destek sağlayan bu ot, özellikle soğuk algınlığına karşı etkili olduğu biliniyor.

SOĞUK ALGINLIĞI NEDİR?

Soğuk algınlığı, nazofarenjit ya da halk arasında bilinen diğer adıyla nezle, üst solunum yollarında (burun ve boğaz) meydana gelen viral bir enfeksiyondur. Yılın her döneminde görülebilen ve dünya genelinde yaygın olan bu hastalık, genellikle zararsız olmasına rağmen büyük rahatsızlık yaratabilir. Soğuk algınlığına birçok farklı virüs türü neden olabilir.

EGZAMA OTU NASIL KULLANILIR?

Egzama otunun kullanımı oldukça basittir. Basur otu kökü kaynatılarak lapa haline getirilir ve elde edilen karışım basur memelerine uygulanır. Bu uygulama, basur şikayetleri tamamen geçene kadar düzenli olarak her gün yapılmalıdır.

Mayasıl otu, aynı zamanda antiseptik özelliklere sahiptir. Bu özelliği sayesinde, açık yaralardaki mikropları öldürür. Mayasıl otunu kullanmak için, köklerini lapa haline getirip yaraya haricen uygulamak önerilir.

Dilerseniz, mayasıl otunu çay olarak da tüketebilirsiniz. Temizlenip kurutulan mayasıl otu kökünü kaynatmak ve elde edilen çayı sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez, bir su bardağı şeklinde tüketmek önerilir. Bu şekilde, egzama otunun sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden faydalanabilirsiniz.