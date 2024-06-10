Yerköy Belediyesi Başkanı Fatih Arslan, Acer Zanaat Atölyesine gerçekleştirdiği ziyaret etti.

Belediye Başkanı Fatih Arslan ziyarette alevli cam işlemeciliği sanatının incelikleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında usta öğretici Alpaslan Acer, Başkan Arslan'a alevli cam işlemeciliği ile takı yapım sürecini anlattı ve bu sanat aracılığıyla kuyumculuk sektörüne nitelikli elemanlar yetiştirildiğini söyledi.

Atölyenin çalışmalarını yerinde inceleyen Arslan, yapılan sanatsal eserlerin Yerköy'ün tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Arslan, "Yerköy'ün bu değerli sanatla tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla belediye olarak elimizden gelen tüm çaba ve gayreti göstereceğiz" dedi.

Bu tür sanatsal faaliyetlerin desteklenmesinin önemine dikkat çeken Arslan, gençlerin bu sanata yönlendirilmesi için belediye olarak gerekli desteği sunacaklarını ifade etti.