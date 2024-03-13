Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Yerköy’de İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Yapı Denetim Hizmetleri yürütülen inşaatlarda incelemelerde bulunan Genel Sekreter Nazif Yılmaz, Plan Proje ve Yatırım İnşaat Müdürü Ali Çalık`tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Genel Sekreter Nazif Yılmaz Yerköy’de yapılan çalışmaları şu şekilde sıraladı: “1 adet Yerköy yeni mahalle 8 derslikli anaokul binası, 1 adet Yerköy Gençlik Merkezi, 1 adet KOP Yerköy Jeotermal Su Depolama ve Otomasyon sistemi kurulması, 1 adet Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Saray Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası yapım işi yapımı devam ediyor. Hizmetlerde emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu hizmetlerin ilimize yapılmasında desteklerini esirgemeyen, Valimize, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz.”