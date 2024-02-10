Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, yapımı tamamlanan 3 bin metreküplük filtrelenmiş tatlı su deposunun hizmete girmesiyle birlikte ilçeye şu an yüzde 70 oranında tatlı su veriliğini, iki gün içerisinde ise tatlı suyun tamamının verileceğini söyledi.

Başkan Ferhat Yılmaz, "Yerköy'de tatlı su hayali gerçek oldu, musluklardan tatlı su akmaya başladı" dedi.

Yerköy'de yıllardır hayal olan tatlı suyun musluklardan akmaya başladığının altını çizen Başkan Yılmaz, “Yapımı tamamlanan 3 bin metreküplük filtrelenmiş tatlı su deposu sayesinde ilçeye şu an yüzde 70 oranında tatlı su veriliyor. Yerköy'e yıllardır hayal olan tatlı suyun nihayet musluklardan akmaya başladığını sizlere büyük bir gururla duyuruyoruz. Yapımı tamamlanan 3 bin metreküplük filtrelenmiş tatlı su deposundan ilçemize şu an yüzde 70 oranında su veriyoruz. 1-2 gün içinde ise bu oranı yüzde 100'e çıkaracağız. Yerköy'e tatlı suyun gelmesi için uzun yıllardır mücadele verdik. Bu hayalin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yerköylü hemşehrilerimiz bundan böyle musluklardan akan tatlı suyu gönül rahatlığıyla içebilecekler" diye konuştu.