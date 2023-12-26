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Yerköy Kaymakamı Muharrem Cosgun ve AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli, Yerköy Yüksek Hızlı Tren istasyonu inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli, “Yüksek Hızlı Tren İstasyonunun Mart ayında açılması planlanıyor” dedi.

Başkan Dereli yaptığı açıklamada, “Ankara -Yerköy arası 45 dakika sürecek. Bu devasa yatırımın ilimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ederim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.