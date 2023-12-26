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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlediği ve Bozok Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu 19 üniversitenin yanı sıra belediyeler ve bazı resmi kurumların katılımıyla OSB Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılan ORAKAF’23’te dikkat çeken stantların başında Bozok Üniversitesi geliyor.

Bozok Üniversitesi’nin eğitim yönünde gençlere sunduğu hizmetlerin anlatıldığı stantta ziyaretçilere yapılan çalışmalar hakkında bilgiler sunuldu.

Standı gezen ve gelen ziyaretçilerle yakından ilgilenen Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar da Bozok Üniversitesi olarak önemli çalışmalar yaptıklarına dikkat çekti.

Rektör Yaşar, Orta Anadolu Kariyer Fuarı’nın öğrencilerin meslek hayatlarında kariyerleri ile ilgili ortaya koyacakları vizyonlarına katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, iki gün sürecek fuarda öğrencilerin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin yetenek kapısı sistemine kayıt olarak, sanayiciler ve yatırımcılar ile bir araya gelmelerinin sağlandığını ifade etti.