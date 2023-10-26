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Yapılan yollara yenisi ekleyen Sarıkaya Belediyesi, İstiklal Mahallesi 393 Nolu Sokakta yeni yol yapımına başladı.

Konuyla ilgili olarak bilgi veren Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilçe genelinde yol ve kaldırım yapım çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, İstiklal Mahallesi 393 Nolu Sokakta yeni yol yapımına başlandığını ifade etti.

Bozulan ve tahrip olan sokakta alt ve üstyapı çalışmalarının en kısa sürede tamamlanmasının planlandığı söyleyen Başkan Açıkel, “İlçemizin bozulan veya tahrip olan yollarımızın bakımlarını yapmaya devam ediyoruz. İlçemizin alt ve üstyapı çalışmalarımızla vatandaşlarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet vermeye gayret gösteriyoruz. Söz konusu sokakta yaptığımız çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak halkımızın kullanımına sunacağız. İlçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi. (Haber Merkezi)