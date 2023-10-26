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Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde açılan sergide, eserler sergiledi.



Düzenlenen resim sergisine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, emeği geçenleri tebrik etti.



Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Aksoy, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle müdürlüğümüz koordinesinde Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen resim sergisine katıldık. Kara kalem çalışmasıyla Cumhuriyetin anlatıldığı sevgili yavrularımıza ait eserleri görmek bizleri mutlu etmiştir. Böylesi anlamlı serginin ortaya çıkmasında emekleri olan okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz” dedi. (Haber Merkezi)