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Yılın sonuna yaklaşırken, Türkiye, yeni yıla önemli zamlarla girecek. 1 Ocak tarihi itibariyle, benzin, alkollü içecekler ve sigara gibi temel ürünlere yüzde 58,46'lık bir değerleme oranında artış getirilecek.

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, TÜİK tarafından 3 Ocak 2024'te açıklanacak Aralık 2023 Yİ-ÜFE rakamlarıyla birlikte akaryakıt ürünlerindeki maktu ÖTV tutarındaki artışın netleşeceğini belirtti. Bingöl, "Aralık 2023 dönemi aylık Yİ-ÜFE artışı yüzde '0' olsa dahi, benzin, motorin ve LPG gibi ürünlerdeki maktu ÖTV artış oranının yüzde 24,19 olacağını" vurgulayarak, "ÖTV artışı sonrasında bir litre benzindeki maktu ÖTV tutarının 7,5265 TL'den 3 Ocak 2024'te 9,3470 TL'ye çıkacağını" açıkladı.

Ozan Bingöl, "Tabii ki verginin vergisi alındığından, bu ÖTV artışı üzerinden yüzde 20 KDV'nin de alınacağı göz önüne alındığında, otomatik ÖTV artışının pompaya yansıyacak vergi zammının daha da artacağını" söyledikten sonra şu bilgileri paylaştı: "Aralık 2023 dönemi aylık Yİ-ÜFE oranı yüzde '0' olsa dahi, bir litre benzin için pompaya yansıyacak ÖTV+KDV zammı 2 lira 18 kuruş olacaktır. Eğer Yİ-ÜFE yüzde 5 artarsa, bu kez pompaya yansıyacak ÖTV+KDV vergi zammı 2 lira 75 kuruş olacaktır."

ALKOLLÜ İÇECEKLERDE UÇAN FİYATLAR: ÖTV TUTARLARI ARTIYOR

Ozan Bingöl, "Bugün bir litre alkolde 845,96 TL olan ÖTV tutarının, 3 Ocak tarihinde aksi bir karar alınmazsa 1.057,45 TL'ye çıkacağını" ifade etti. Bu artışın, alkollü içeceklerin satış fiyatlarına zam olarak yansıyacağını belirtti.