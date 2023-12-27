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MSÜ sınavı, 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava katılmak isteyenler, lise ve dengi okulların son sınıfında öğrenciliklerine devam eden ya da 2022 ve 2023 yıllarında mezun olan adaylar başvurabilir. Başvurular, 3-30 Ocak 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Geç başvuru tarihi ise 7 Şubat 2024 olarak belirlendi.

MSÜ sınavına katılacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve çifte vatandaşlık durumu varsa mezuniyet tarihine kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekiyor. Harp okullarına kadın ve erkek, astsubay meslek yüksekokullarına ise sadece erkek öğrenci alınacak. Ayrıca, harp okulları için en fazla 20, astsubay meslek yüksekokulları için en fazla 21 yaşında olma şartı aranmaktadır.

YKS SINAVI VE TERCİH İŞLEMLERİ:

MSÜ sınavına başvuran adaylar, Şubat ayında YKS’ye başvuru yapacak ve Haziran ayında YKS’ye girecek. Astsubaylık için TYT, subaylık için ise adaylar hem TYT hem de AYT’ye başvuru yapacak.

MSÜ sınavına giren adaylar, Mayıs ayında tercihlerini yapacak. Tercihlerin sonuçlanmasının ardından YKS sıralamaları açıklanacak ve sıralamaya giren adaylar spor ve sözlü mülakatlara alınacak. Bu aşamalar sonucunda kazanan adaylar belli olacak.

BAŞVURU TARİHLERİ:

MSÜ 2024 başvuruları, 3-30 Ocak 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılabilecek. Geç başvuru tarihi ise 7 Şubat 2024 olarak belirlendi.

SINAV TARİHİ:

MSÜ 2024 sınavı, 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI:

MSÜ 2024 başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, çifte vatandaşlığı olanların mezuniyet tarihine kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmesi, harp okullarına kadın ve erkek, astsubay meslek yüksekokullarına ise sadece erkek öğrenci alınması, gün ve aya bakılmaksızın harp okulları için en fazla 20, astsubay meslek yüksekokulları için en fazla 21 yaşında olması, lise ve dengi okulların son sınıfında öğrenciliği devam edenler için 2024 yılında harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2022 ve 2023 yılında mezun olmak gibi şartlar bulunuyor.