Voleybol Erkekler 2. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor'da liderlik sevinci yaşanıyor.

Deplasmanda 3 puan Bozoksporun Deplasmanda 3 puan Bozoksporun

Kulüp Başkanı Ergin Gül, hedeflerinin Alparslan Endüstri Erkekler 1. Lig olduğunu söyledi.

Sorgun ‘da liderlik sevinci (2)

Hafta sonu konuk ettikleri Karapınar Anadolu Leoparları Birlik Akademisi'ni 3-0 yenerek liderliğe yükseldiklerini ifade eden Gül, "Bu yıl ligin en iyi kadrolarından birine sahibiz. İlk hedefimiz play-off maçlarına kalmak, sonrasında da 1. Lig'e çıkmak. Ben oyuncularıma güveniyorum. Onların bunu başaracağına eminim" dedi.

Kaynak: AA