2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde net olmayan rakamlara göre Yozgat Merkez’den 72 bin 119 kişi oy kullanacak.

YAŞINI DOLDURANLAR SANDIK BAŞINA

Yozgat 28 Mayıs Pazar günü cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidecek. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde oy kullanan vatandaşlar cumhurbaşkanını seçmek için 2’nci turda da sandık başına gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) resmi internet sayfasında yer alan bilgide “Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk katılma vatandaşı seçme ve halkoylamasına hakkına sahiptir” denildi.

Bu açıklamaya göre Yozgat’ta da 18 yaşını dolduran gençler cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma hakkına sahip olacaklar. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2’nci tura kalmasıyla 18 yaşını dolduranlar gençlerin oy kullanması ile birlikte katılım sayısında artış yaşanacak. Yozgat’ta birçok genç 14 Mayıs seçimlerinde ilk kez oy kullanma hakkı elde edecek.

5 BİN 984 YENİ SEÇMEN

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yozgat’tan oy kullanan sayısı 66 bin 135 kişi olarak açıklanırken 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanan sayısı net olmayan rakamlara göre 72 bin 119 kişi olarak açıklandı.

Gazetemizin elde ettiği verilere göre Yozgat’ta 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden farklı olarak, kesin olmayan verilere göre 5 bin 984 yeni seçmen cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek.

28 Mayıs Pazar günü O8.00’da başlayacak olan oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibari ile son bulacak.

KESİN RAKAMLAR

Yozgat genelinde, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sonucunda kesin olarak belirlenen; sandık seçmen listesinde yazılı olan seçmenlerin sayısı, oy kullanan seçmenlerin sayısı, itiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının toplam sayısı, itiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının toplam sayısı, geçerli oy pusulalarının toplam sayısı, geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulalarının toplam sayıları ise açıklandı.

Kesin olarak açıklanan rakamlar şu şekilde; sandık seçmen listesinde yazılı olan seçmenlerin sayısı 300 bin 575 kişi, oy kullanan seçmenlerin sayısı 260 bin 378, itiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının toplam sayısı 254 bin 595, itiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının toplam sayısı 755, geçerli oy pusulalarının toplam sayısı 255 bin 350, geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulalarının toplam sayısı 5 bin 28.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a 185 bin 629 oy kullanılırken Kemal Kılıçdaroğlun’a ise 54 bin 485 oy verildi. 2’nci tur ise 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. Selma Şahin/Melike Aslı Arslan