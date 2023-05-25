Yozgat Kentpark Kapalı Fuar alanında ziyaretçilerini ağırlayan fuara olan ilginin yoğun olduğu belirtilirken hafta sonu rağbetin daha da artması bekleniyor.

Fuarda yeni evlenecek çiftler ve evini değiştirmek isteyen ailelerin ihtiyacına yönelik ürünler yer alıyor. Fuarda, milli araç TOGG’un da yer alması fuara olan katılımı artırıyor.

“EKMEKLERİNİ TAŞTAN ÇIKARIYORLAR”

Kadınların emeklerini fuarda sergileyen Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretimi Kooperatif Başkanı Nimet Türker, sağlığı olumlu yönden etkileyen taşların rağbet gördüğünü söyledi. Fuara olan katılımdan memnun olduklarını, bu yoğunluğun daha da artacağını düşündüğünü belirten Türker, “Aydıncık ilçesinden geliyoruz. Aydıncık’ta çıkan ametis, akik, kalsedon, opal, kuvars, jasper gibi birçok taş çıkıyor. Biz onları kadınlarla birlikte işliyoruz. Önce kadınlarımıza tasarım ve işleyişi ile ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Bu bilgilendirmeyi Halk Eğitim Merkezlerinde açılan kurslarda yapıyoruz. Sonra eğitim alan kadınlarımız Kadın Girişimi Kooperatifimiz aracılığıyla çalışıyor. Ekmeklerini taştan çıkarıyorlar. Fuara geldik yine her yıl geldiğimiz gibi. Fuar bu sene daha güzel, hoşumuza gitti ve geçen seneye göre ilgi daha çoktu. Hafta sonu yoğunluğun daha da artacağını düşünüyorum. Vatandaşlarımızın taşlarımıza olan ilgisinden her zaman olduğu gibi memnunuz. İnsanlarımızın hem görsel hem de sağlık açısından taşları kullandıkları için o yönden de ilgi çekiyor. Fuarın son gününün seçime denk gelmesi daha iyi oldu diye düşünüyorum. Oyunu kullanan vatandaşlarımız muhakkak fuara da uğrayıp yoğunluk oluşturacaklardır. Yani öyle tahmin ediyorum ama inşallah da öyle olur” ifadelerini kullandı.

“150 KİŞİYE HEDİYE VERİLECEK”

Kobi fuarcılık tarafından başlatılan çekiliş fuarda ilgi gören stantlardan oldu. Fuar standında bulunarak vatandaşı bilgilendiren görevli tarafından, şu bilgiler paylaşıldı: “Çekilişimiz Pazar günü saat 17.00’da sonuçlanacak. Bulaşık ve çamaşır makinası, oturma grubu, buzdolabı, bambu sallanır koltuk, sehpa, aksesuar takımı, oyuncu koltuğu, halı, ütü gibi hediyelerimiz olacak. 150 kişiye hediye verilecek. Katılım koşullarına uyan kişiler bu çekilişten faydalanabilecek. Fuara katılamayan kişiler, instangram adresimizden de (kobifuar) katılabilecek. Oradaki şartlarımız da sayfamızda mevcut. Çekiliş sonuçları sosyal medya hesabımızdan duyurulacak.”

“İLGİDEN ÇOK MEMNUNUZ”

Fuar hakkında genel bir değerlendirmede bulunan Sefa Perde işletme sahibi Sefa Ünlü, “Geçen seneye göre fuara, TOGG’dan dolayı yoğun bir ilgi var. Katılım gayet yoğun daha da artacaktır. Satandımıza ilgiden çok memnunuz. Vatandaşlar ilgi gösteriyor. Bu ilgi hafta sonu daha da artacaktır. Sorgun’dan katıldık fuara. Ürünlerimizin tamamı Sorgun’da olduğu için Sorgun’a dönüş daha fazla oluyor” şeklide konuştu.

“ALDIĞIMIZ TEPKİLER GÜZEL”

Vatandaşlardan gelen tepkilerden memnun olduklarını kaydeden Dovi Ofis Mobilyaları Satış Koordinatörü Emre Güçlü, “Geçen seneye nazaran gayet güzel ve kalabalık. Beklentimiz kalabalık olmasıydı, öyle de oldu. Standımıza ilgi de geçen seneye nazaran daha yoğun. Şuan için her şey güzel gidiyor. Çok daha iyi olacağını da düşünüyorum. Bizim fiyatlarımız başka firmalara göre uygun. Fuara özel olarak da indirimler yaptık. Vatandaşlar da bu durumdan memnun kaldıklarını söylüyorlar. Bizim aldığımız tepkiler güzel. Ama genel olarak değerlendirmem gerekirse fiyatlar konusunda olumsuz bir durum söz konusu. Kentpark’tayız. Fuara katılmak isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

FUARA ÖZEL YÜZDE 20 İNDİRİM

Evlenenlere özel indirimlerle fuarda yer alan ve gelinlik isteyen vatandaşların mutlaka fuara gelmesini belirten Estera Gelinlik stant görevlisi Sultan Nur Meşe, “Fuara gelen vatandaşlarımız gelinliklerimize ilgi gösteriyor. Fuarda birden fazla gelinlikçi olduğu için daha fazla gelinlik ve fiyat çeşitliliği bulunuyor. Fuara gelen vatandaşlarımıza yüzde 20 indirim fırsatı sunuyoruz. Evlilik hazırlığı yapan vatandaşlarımızı ürünlerimize bakmaya ve fuarı gezmeye bekliyoruz. Hafta sonu yoğunluğunun daha da artacağını düşünüyorum. Ama seçimler fuarı olumsuz da etkileyebilir” şeklinde konuştu.

“SADECE BAKIYORUZ”

Fuarın güzel olduğunu fakat alım gücü dolayısıyla fiyatların çok pahalı geldiğini söyleyen Muharrem Demirer isimli bir vatandaş ise, “Fuar güzel fakat insanların alım gücü olmaması nedeniyle sadece bakıyorlar. Gençler evlenemiyor sadece satılan ürünlerin fiyatlarına bakıyorlar ve moralleri bozulup gidiyorlar. Biz emekliyiz. Geldim bir mobilya takımına bakayım diye. Her kaliteyi gezdim ama hepsi benim boyumu aşıyor. Allah evlenecek olan gençlere yardım etsin. Geçen sene de fuara katıldım. O zaman da pahalıydı şimdi de pahalı” ifadelerini kullandı. Sema Nur Koçaker/Melike Aslı Arslan