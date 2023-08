Turizm Fakültesi Uygulama Oteli’nde yapılan kahvaltılı tanışma toplantısında Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, basın mensuplarına Bozok Üniversitesi’ndeki son gelişmeler hakkında bilgiler aktarıp yeni döneme ilişkin projelerini anlatarak göreve hızlı başladı.

Göreve başlar başlamaz projeler için kolları sıvayan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Bozok Üniversitesi’nin kurulduğu günden itibaren Rektörlük Binası olarak kullanılan tarihi Cumhuriyet mektebini halka açacağını duyurarak müjdeyi verdi.

Yozgat’ta ki hedeflerini basın mensuplarına anlatan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “Cumhuriyet mektebini ben açacağım. Kültür Müdürlüğü ile birlikte çalışıyoruz. Orası önemli bir eser ve oraya zarar vermemiz mümkün değil. Ama o esere sadece benim demek halktan da uzak tutmak mümkün değil” dedi.

Tarihi Cumhuriyet mektebini Üniversitenin bir “Bozok Evi” haline getireceğini dile getiren Yaşar, mezun olan öğrencilerin ağırlanabileceği, basın mensuplarının temas edebileceği, burada yapılan üniversitenin dâhil olduğu üniversitenin özellikle kültür faaliyetlerinin bir arada yaşanabileceği veya Yozgatlıları da bunun büyükleriyle bir araya getirip çay ve kahve içilebileceği ortamlar hazırlayacaklarını ifade etti.

“SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDE OLACAĞIZ”

Yozgat’ta görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, karşılıklı olarak sürekli iletişim halinde olacaklarını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, yeni döneme ilişkin çalışma planlarını ve projelerini anlattı.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin Yozgat’ın simgesi olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “Üniversitemizi bulunduğu yerden daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Yozgat Bozok Üniversitesine Rektör olarak atandım. Bu atamadan dolayı onur duydum. Cumhurbaşkanımıza ve diğer devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Rektörlük çok önemli ve sorumluluğu olan bir görev. İnşallah bu önemli kutsal görevi layıkıyla yerine getirmenin çabası içerisinde olacağız. Yozgat için çalışacağız, Bozok Üniversitemiz için çalışacağız. Bozok üniversitesiyle Yozgat’ı ayrı düşünmek çok abes olur. Üniversitenin Yozgat için, Yozgat’ın Bozok için, Bozok Üniversitesi’nin bir Yozgat simgesi olduğunu düşündüğümüzde önemini daha çok anlayabiliriz. O yüzden iletişim kanallarını sürekli açık tutarak birlikte çalışacağımız bir sürece başlıyoruz. Uygulama otelimiz oldukça başarılı çalışmalar üretiyor. İnşallah daha sık sık beraber olacağız yeni projelerimizden konuşacağız” dedi.

“ÇOK FAZLA POTANSİYELİ VAR”

Üniversite için önemli projeleri hayata geçirmek adına çalışmalara başladıklarını söyleyen Yaşar, “Yeni projelerimizde siz değerli basın mensuplarımızla sık sık bir araya geleceğiz. Yaptığımız her çalışmanın bir açıklaması olacak. Özellikle sağlık alanındaki bilgi birikim ve tecrübelerimi üniversitemize aktaracağım. Üniversitemizin her alanda çok fazla potansiyeli var. Bu potansiyeli geliştirmek hepimizin sorumluluğudur. Bunu hep birlikte Yozgatlıların, siz basın mensuplarımızın ve herkesin desteği ile yapacağız. O yüzden iletişim kanallarımız her zaman açık olacak” şeklinde konuştu.

“TIP FAKÜLTEMİZ ÖZELİNDE KADROLARIMIZI AÇTIK”

“Sağlıkta değişim ve dönüşüm ile ilgili projelerimiz var” diyen Rektör Yaşar, “Kamu, kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum örgütleriyle ortak akılla hareket ederek çok güzel işler yapacağız. Yozgat’ın özellikle sağlıkta değişim ve dönüşümü ile ilgili projelerimiz var. Tıp Fakültemiz ile ilgili tedbirler almaya başladık. Tıp Fakültemiz özelinde kadrolarımızı açtık. Öğretim üyesi anlamında yeni kadrolaşma ile eksik bölümlerimizi tamamlayacağız. Toplumun tüm kesimleriyle her çalışmamıza bütüncül bakacağız” ifadelerini kullandı.

“TARİHİ CUMHURİYET MEKTEBİ BİNASINI BOZOK EVİ OLARAK HİZMETE AÇACAĞIZ”

Yozgat şehir merkezinde bulunan Rektörlük Binasını “Bozok Evi” adıyla Üniversite ile halkı birleştirecek bir mekân haline dönüştürmek adına çalışmaların başladığını belirten Yaşar, şu şekilde devam etti: “Cumhuriyet mektebimizi rektörlük binamızı işler hale getireceğiz. Halkımızın hizmetine açacağız. Bozok evi anıların tazeleneceği, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı bir mekân haline gelecek.”

“KOLAYLAŞTIRACAK ÇALIŞMALARA İMZA ATACAĞIZ”

Özellikle yaşlı vatandaşlar için yaşlı sağlığı merkezi kuracaklarını da belirten Rektör Yaşar, “Tazelenme Üniversitesi projesi kapsamında 55 yaş üstü vatandaşlarımız için eğitim programları düzenleyeceğiz. Bu hizmeti ücretsiz vereceğiz. Fizik tedavi anlamında hem yaşlı hem de engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalara imza atacağız. Yapacağımız her işte insanların gönlünü kırmamaya vebal almamaya özen gösterecek hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Benim en büyük çekincem vebal almak. Bu süreçte vebal almadan çalışacağız. Kampüsümüzü daha yeşil, modern, yaşanılabilir bir kampüs hâline getireceğiz” diye konuştu. Zekiye Doğan