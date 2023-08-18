Polat için Valilik binası önünde karşılama töreni düzenlendi. Meresim takımının karşıladığı Polat daha sonra makama geçti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ziya Polat, “Serhat şehrimiz, gazi şehrimiz tarım ve hayvancılığın başkenti, turizm şehrimiz Harakani Hazretlerinin manevi ikliminde büyüdüğümüz ve büyüteceğimiz neslimizin şehri, Kars şehri olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Tabi bize bu görevi layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri Bakanımız Ali Yarlikaya’ya şükranlarımızı arz ediyorum. Birlikte yeni bir yola çıkmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.



Polat, “Serhat şehrimiz, gazi şehrimizde de devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacağız. Milletimizin her daim yanında olacağız. Milletimizin sahada yanında olacağız. İnşallah hep beraber, tüm kurum ve kuruluşlarımızla, biz ekip olarak gazi şehrimize hizmet etmek için burada olacağız. İnşallah en kısa zamanda Kars’ı gezip, yerinde görüp, yerinde öğrenip ona göre bir plan çizeceğiz. Kars tarım ve hayvancılığın başkenti, Kars turizmin başkenti, Kars dini açıdan çok önemli bir şehir, Kars Anadolu’ya açılan Ani’nin bulunduğu bir kent, bu güzel Karsımıza hizmet etenin onurunu yaşayacağız” diye konuştu.

Vali Ziya Polat, basın açıklamasının ardından kurum müdürleriyle bir araya geldi. Polat Kars ile ilgili kısa bir brifing aldı. İHA