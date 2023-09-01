Merhaba canım aileler, bu defa sizlerle hızla gelişen dünyada değerli çocuklarımızın sosyal medya deneyimlerinden ve influencer ailelerimizden bahsetmek istiyorum.

Bildiğiniz üzere sosyal medya kullanımı günden güne çoğalmakta ve kontrol edemediğimiz noktaları hızla yaygınlaşmakta. En çok da çocuklarımızı kötü içeriklerden korumayı hedeflerken ebeveynler olarak bazen ipin ucunu kaçırdığımız noktalar olduğunu düşünüyor ve bunlara değinmek istiyorum. Gün içerisinde bende herkes gibi birçok olumlu/olumsuz içeriğe maalesef ki maruz kalıyorum. Bunların çoğu bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde çocukların göz önünde olduğu influencer ailelerinpaylaştığıiçerik videoları. Bu tarz videolara maruz kalan diğer ebeveynlerin aklında ‘’benim çocuğumda ne eksik?’’ Ya da ‘’benim çocuğum neden hala konuşmuyor?’’ gibi soru işaretleri olduğunu düşünüyor ve üzülüyorum.

Yani kısaca komşunun çocuğu yaklaşımının yerini artık sosyal medya içeriklerine bıraktığını söyleyebiliriz. Sosyal medya görüntüsünde çocuk yetiştirmeye çalışırken çocuklarımızı en çok da sahte rollerden uzak tutmalıyız. Bilmeliyiz ki gerçek dünya içerisinde yaşadıklarımız podyum masalı değildir. Tabi ki hepimiz çocuklarımızı en güzel ve özenli bir şekilde giydirmek, gezdirmek ve onlara hayatın farklı alanlarında birçok güzelliği aynı anda sunmak isteriz fakat unutulmamalıdır ki bunlar her zaman mümkün olmayan şeylerdir.

Her şey ne kadar mükemmel görünüyor değil mi?

Mükemmel gibi düşünülse de gözden kaçan bir unsur daha var oda paylaşılan içeriklerdeki çocukların bedeni. Her ne kadar çocuk olsalar dahi bedenlerini korumamız gerekiyor. Bunu üzülerek söylüyorum fakat günümüz dünyasında çocuklarımızın bedenlerine yönelik olankötü düşüncelerden de uzak tutmalıyız ve bu sorumluluk ebeveynler olarak bize düşüyor.

Tabi ki de herkese her konuda saygımız sonsuz fakat dünya çapında çocuklarımız konusunda dikkat etmemiz gereken tek yerin sosyal medya olmadığının da farkında olmalıyız.Her alanda bilinçlenip çocuklarımızı gerek psikolojik gerekse bedensel olarak en sağlıklı şekilde yetiştirmeye özen göstermeliyiz.

Her çocuk kendine özeldir…

Çocuklarımızı gördüklerimize ve kendi yaşadıklarımıza göre şekillendirmemeli, yaş aldıkça sağlam karakterlerine,özgüvenine ve öz benliklerine en uygun birey tipolojisini örnek edinerek, sınıflandırmadan büyütmeliyiz.

Unutmayalım; bir çocuğu büyütürken bizlerde onlarla birlikte olgunlaşıp, yan yolları keşfederiz.

Nice yollar keşfettiğiniz güzel günler dilerim.