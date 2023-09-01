Gönlümü bir hüzün sarar bu mevsim
Bağlar gazelini döktüğü zaman
Düğümlenip kalır her bir hevesim
Dağlara bir duman çöktüğü zaman
Şöyle durulunca çağlayan sular
Aklım fikrim başka eleme dalar
Yüreğim kan ağlar gözlerim dolar
Sevdalı boynunu büktüğü zaman
Muhabbet bir yandan aşkın bir yandan
Hasreti içimde severim candan
Geceler karamsar gündüzüm zindan
Umutlarım boşa çıktığı zaman
Aşık İdris bu dert seni kül eder
Kem talihim sevdiğime el eder
Bu hasretlik kaç yiğidi deleder
Birde yar hasreti çektiği zaman