Gönlümü bir hüzün sarar bu mevsim

Bağlar gazelini döktüğü zaman

Düğümlenip kalır her bir hevesim

Dağlara bir duman çöktüğü zaman

Şöyle durulunca çağlayan sular

Aklım fikrim başka eleme dalar

Yüreğim kan ağlar gözlerim dolar

Sevdalı boynunu büktüğü zaman

Muhabbet bir yandan aşkın bir yandan

Hasreti içimde severim candan

Geceler karamsar gündüzüm zindan

Umutlarım boşa çıktığı zaman

Aşık İdris bu dert seni kül eder

Kem talihim sevdiğime el eder

Bu hasretlik kaç yiğidi deleder

Birde yar hasreti çektiği zaman