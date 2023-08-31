Rüzgârdan kalemi sudan kağıdı
Yazanın yazdığı boşuna gider
Kaynatır pişirir kepçeler çalar
Kazanın kızdığı boşuna gider
Oğlan iş yapmayı beller babadan
Kızlar aş yapmayı beller anadan
Ekmezse bir tohum dikmezse fidan
Çukuru kazdığı boşuna gider
Haramla doluysa kanın damarın
Farkı varmı acep bundan kumarın
Çöken inşaatı yapan mimarın
Yazdığı çizdiği boşuna gider
Hangi suçu desem hangisin sayak
Zalimler garibe geçmiyor kıyak
Bir akılsız başa bağlıysa ayak
Ömrünce gezdiği boşuna gider
Bilgi aydınlatır aklın yolunu
Aşkı bağlar mevlasına kulunu
İdrisimin bağlasalar kolunu
Gönlünü üzdüğü boşuna gider