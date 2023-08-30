Bülbül dertli dertli figan ederken

Goncalar boynunu büktü bu akşam

Eller gibi gülüp oynamak varken

İçime bir hüzün çöktü bu akşam

Bade içilmiyor elde kar yokken

Gönül eylenmiyor nazlı yar yokken

Havada bulut yok yerde kar yokken

Dallar gazelini döktü bu akşam

Gezdiğim o yerler yeşil bağlardan

Bin hatıran kaldı eski çağlardan

Güneş batar iken karşı dağlardan

Köz olup kalbimi yaktı bu akşam

Yalnız başımayım garip masamda

Düşüne düşüne arttı tasamda

Hıçkıra hıçkıra ağlamasamda

Gözlerim kanlı yaş aktı bu akşam

Âşık İdris haber ver o zalime

Gelip bir kez baksın garip halime

Mahsun duruşuma her ahvalime

Eller dönüp dönüp baktı bu akşam