Bülbül dertli dertli figan ederken
Goncalar boynunu büktü bu akşam
Eller gibi gülüp oynamak varken
İçime bir hüzün çöktü bu akşam
Bade içilmiyor elde kar yokken
Gönül eylenmiyor nazlı yar yokken
Havada bulut yok yerde kar yokken
Dallar gazelini döktü bu akşam
Gezdiğim o yerler yeşil bağlardan
Bin hatıran kaldı eski çağlardan
Güneş batar iken karşı dağlardan
Köz olup kalbimi yaktı bu akşam
Yalnız başımayım garip masamda
Düşüne düşüne arttı tasamda
Hıçkıra hıçkıra ağlamasamda
Gözlerim kanlı yaş aktı bu akşam
Âşık İdris haber ver o zalime
Gelip bir kez baksın garip halime
Mahsun duruşuma her ahvalime
Eller dönüp dönüp baktı bu akşam