Bülbül dertli dertli figan ederken 
Goncalar boynunu büktü bu akşam
Eller gibi gülüp oynamak varken 
İçime bir hüzün çöktü bu akşam

Bade içilmiyor elde kar yokken 
Gönül eylenmiyor nazlı yar yokken 
Havada bulut yok yerde kar yokken 
Dallar gazelini döktü bu akşam

Gezdiğim o yerler yeşil bağlardan 
Bin hatıran kaldı eski çağlardan
Güneş batar iken karşı dağlardan
Köz olup kalbimi yaktı bu akşam

Yalnız başımayım garip masamda
Düşüne düşüne arttı tasamda 
Hıçkıra hıçkıra ağlamasamda
Gözlerim kanlı yaş aktı bu akşam

Âşık İdris haber ver o zalime
Gelip bir kez baksın garip halime
Mahsun duruşuma her ahvalime
Eller dönüp dönüp baktı bu akşam