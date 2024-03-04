Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TÜVTÜRK tarafından duyurulan bu yeni uygulama, taşımacılık sektöründe önemli değişikliklere işaret ediyor.

Yozgat'ta araç muayene işlemlerinde kredi kartı kullanımı için getirilen yeni düzenleme ile ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kredi kartıyla yapılan ödemelerde artık Ödeme Hizmet Bedeli'nin tahsil edileceği bildirildi. Bu gelişme, araç sahipleri için önemli bir değişiklik olarak kaydediliyor.

Bakan Uraloğlu'nun yaptığı açıklamada, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalar için de önemli bilgiler verildi. Ocak 2024 itibarıyla, mali ve mesleki yeterlilik şartlarını karşılayan 9 bin 600 firma için Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi'nin düzenlendiği belirtildi. Bu belge, sektörde çalışanların zorunlu bir gerekliliği olarak ön plana çıkıyor.

Ayrıca, Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında, belge alacak gerçek ve tüzel kişilere 2021 ve 2022 yıllarında indirimli ücretler sunulduğu ifade edildi. 2024 yılı için TİO Yetki Belgesi bedelinin 965 bin 246 TL olarak belirlendiği duyuruldu. Bu belge, karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığında kombine taşımacılık faaliyetlerine olanak sağlayacak ve 5 yılın sonunda belirlenen ücretin yüzde 15'i ödenerek 5 yıl daha uzatılabilecek.

Yozgat'taki araç sahipleri ve taşımacılık sektörü temsilcileri için önemli olan bu yeni düzenlemeler, ödeme alışkanlıklarından yetki belgesi gerekliliklerine kadar geniş bir etki alanına sahip. TÜVTÜRK ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın aldığı bu kararlar, sektördeki standartları ve mali yükümlülükleri yeniden şekillendiriyor. Bu nedenle, araç sahipleri ve sektör temsilcilerinin bu yeni düzenlemelere dikkatle yaklaşması gerekmektedir.