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Ünlü televizyon sunucusu Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, 2 Aralık 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'dır. Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çifti, Yasmin Erbil'in doğumundan bir yıl sonra, yani 1996 yılında boşanma kararı almışlardır.

Eğitim hayatına Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'nde başlayan Yasmin Erbil, Mehmet Ali Erbil'in ilk evliliğinden olan ablası Sezin Erbil ve son evliliğinden dünyaya gelen erkek kardeşi Ali Sadi ile birlikte büyümüştür.

Yasmin Erbil, ailesinin izinden giderek reklam yüzü ve oyunculuk kariyerine odaklanmıştır. Mehmet Ali Erbil'in ikinci eşi ve Nergis Kumbasar'ın kızı olarak, genç yaşına rağmen adını televizyon dünyasında duyurmayı başarmıştır.

Ünlü isim, aynı zamanda televizyon programı Survivor Poyraz ile olan ilişkisiyle de gündemde yer almaktadır. Yasmin Erbil'in sevgilisi olan Survivor Poyraz ile ilişkisi, medya ve takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmektedir.