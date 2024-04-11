Evlilik birliği içinde takılan değerli eşyaların mülkiyeti konusundaki ihtilaflar, Yargıtay'ın kararıyla aydınlandı.

Türkiye'de evliliklerde düğün takılarının sahipliği uzun yıllardır tartışma konusu olmuştur. Ancak Yargıtay'ın son kararıyla, genelde gelinin mülkiyetinde kabul edilen bu takılar konusunda yeni bir düzenleme getirildi.

Boşanma gibi durumlarda takıların kadına kalması yaygın bir uygulama olmasına rağmen, Yargıtay erkeklere de takılarda hak tanıyan bir karara imza attı.

Avukat Selin Kırhan bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Düğünlerde takılan ziynetler artık cinsiyetle sınırlı olmayacak. Eskiden sadece kadınlara ait olduğu düşünülen bir uygulama vardı, ancak Yargıtay son içtihat değişikliğiyle bu durumu güncelledi" dedi.

Yargıtay'ın yeni kararı şöyle: "Geline takılan takılar gelinin mülkiyetinde olacak, damada takılanlar ise damadın mülkiyetinde olacak. Tek belirleyici kriter ise kişisel kullanıma uygun olması. Yani, kadına özgü olan bilezik, küpe, kolye gibi takılar kadına ait olacak. Diğer taraftan, damada takılan para, altın vb. şeyler ise damadın olacak."