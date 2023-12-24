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Evini genişletmek amacıyla cam balkon yaptıran milyonlarca kişi için Yargıtay'dan gelen cezai karar sonrasında endişe ve belirsizlik hakim. Özellikle korona virüs salgını döneminde evde uzun süreli karantinada kalanların tercihi olan cam balkonlar, yeni bir yargı kararı ile dikkat çekiyor.

Korona virüs salgını nedeniyle evde geçirilen uzun süreli karantina döneminde, ev genişletme ve dış koşullardan korunma amacıyla cam balkon yaptıran milyonlarca kişiyi etkileyen Yargıtay kararı, cam balkon yaptırmak isteyenler için önemli bir uyarı niteliğinde.

YAZILI İZİN ŞART!

Yargıtay'ın verdiği karar, binaların dış cepheden pay alan balkonlarının diğer odalardan farklı kabul edildiğini vurguluyor. Bu nedenle, balkonlarda yapılacak her türlü tadilat ve değişiklik için apartmandaki kat maliklerinin beşte dördünün yazılı izni gerekiyor. Bu izin alınmadan yapılan cam balkonlar kaçak olarak değerlendiriliyor.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin 2015/6244 Esas ve 2016/2299 numaralı kararı, cam balkonlarla ilgili önemli bir emsal kararı içeriyor. Mahkeme, davalıya ait bağımsız bölümde projeye aykırı olarak kapatılan açık balkonun eski haline getirilmesi isteğini reddederken, Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. maddesine vurgu yapıyor.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşılan Yargıtay kararında, davalıya ait bağımsız bölümde mutfakla bağlantılı balkonun kapatılarak mutfakla birleştirildiği ve cam malzeme ile kapatıldığı belirtiliyor. Ancak Yargıtay, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadan bu tür değişikliklerin yapılamayacağını vurguluyor.

Yargıtay'ın kararı doğrultusunda, projeye aykırı olarak kapatılan balkonun eski haline getirilmesi gerektiği belirtilirken, balkonun daire içine alınması suretiyle kullanılmasının ruhsata tabi olmadığı ifade ediliyor. Ancak mahkeme, değişikliğin diğer maliklere zarar vermediği ve bina statik yapısını tehlikeye atacak nitelikte olmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar veriyor.