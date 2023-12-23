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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Öcal tarafından kadın girişim ve üretim kooperatifi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yozgat Ticaret Borsası ev sahipliğinde yapılan toplantıya İl Defterdarı Yüksel Enoğlu, Ticaret İl Müdürü İbrahim Aktaş, KOSGEB İl Müdürü Mustafa Işık, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Adnan Ünal, TKDK İl Koordinatörü Selim Türker, Oran Kalkınma Ajansı Koordinatörü Doğu Sezen, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Zarife Başer, Trendyol Satış ve İş Geliştirme Uzmanı İlkcan Soluk, Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi üyeleri ile Ticaret Borsası üyeleri katıldı.