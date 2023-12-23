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Lise ve üniversite öğrencilerinin katılacağı bilgi yarışmasında dereceye girecek öğrenciler umre ile ödüllendirilecek. Yarışmaya katılmak isteyen lise ve üniversite öğrencileri 1 Mart 2024 tarihine kadar www.yarisma.diyanet.gov.tr adresinden müracaat edebilecek. Bilgi yarışması ise 9 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek.

Yozgat İl Müftülüğü ve İlçe Müftülükleri tarafından duyurusu yapılan bilgi yarışmasına Yozgat’tan çok sayıda öğrencinin başvurması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİLGİ YARIŞMASININ USUL VE ESASLARI

Yarışma 09 Mart 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da yüz yüze yapılacaktır.

Başvurular yarisma.diyanet.gov.tr adresinden yapılacak olup yarışmaya ilişkin tüm duyurulara bu site üzerinden ulaşılabilecektir.

Başvurular 29 Aralık 2023 tarihinde başlayacak, 1 Mart 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Yarışmaya, yalnızca örgün eğitime devam eden üniversite öğrencileri arasından 1 Ocak 1995 tarihinde ve sonrasında doğanlar katılabilecektir.

T.C. vatandaşı olmayan yabancı öğrenciler yarışmaya başvuramayacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kadrolu ve sözleşmeli personeli (fahri ve vekil olanlar dahil) yarışmaya katılamayacak; ancak daha önce fahri ve vekil olarak görev yapmış olup aktif olarak görevde bulunmayanlar sınava katılabileceklerdir.

Daha önceki yıllarda Başkanlıkça düzenlenen herhangi bir yarışmada umre ödülü ile ödüllendirilen öğrenciler bu yarışmaya katılamayacaktır.

Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları hususunda kendi beyanları esas alınacak olup yarışmayı kazandıkları takdirde bilgilerini ibraz etmeleri istenecektir. Aranan şartlara uymayan yarışmacı başarısız sayılacaktır.

Yarışmacılar Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından “İslam İlmihali ve Mukaddes Miras Kudüs” isimli eserlerden sorumlu olacaklardır.

Yarışma neticesinde her ilden birincilik elde edenler ile birincilik elde edenler dışında Türkiye genelinde dereceye giren ilk 44 öğrenci Başkanlığımız tarafından umre ile ödüllendirilecek; ayrıca müftülükler dereceye giren diğer öğrencileri imkânları nispetinde ödüllendirebileceklerdir.

Umre ödülüne hak kazanan öğrenciler yurt dışı harcı ve pasaport işlemlerini kendileri yapacaklardır.

Yarışmaya ilişkin itirazlar yarışma tarihini takip eden 5 iş günü içerisinde elektronik posta yoluyla [email protected] adresine yapılabilecektir.

Yarışma sonuçları yarisma.diyanet.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Her yarışmacı yarisma.diyanet.gov.tr adresine bırakılan linkten T.C. kimlik numarasını girmek suretiyle yalnızca kendisine ait puanı, il sıralaması ve ülke sıralaması, doğru/yanlış işaretlediği soru, boş bıraktığı soru sayısı verilerine ulaşabilecektir.

80 sorudan oluşacak yarışmanın süresi 120 dakika olup, her soru 1,25 puan değerinde olacaktır. Yarışma sonrasında komisyon kararı ile iptal edilen sorular doğru kabul edilecektir.

Yarışmada yanlış cevaplar dikkate alınmayacak sadece doğru cevaplar üzerinden puanlama yapılacaktır.

Yarışma puanları eşit olan adaylardan, yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Yaşta da eşitlik olması halinde öğrenciler il müftülüğüne davet edilip çekilecek kura ile kazanan tespit edilecektir.

LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİLGİ YARIŞMASININ USUL VE ESASLARI

Yarışma 09 Mart 2024 Cumartesi günü saat 14.00’te yüz yüze yazılı olarak yapılacaktır.

Başvurular yarisma.diyanet.gov.tr adresinden yapılacak olup yarışmaya ilişkin tüm duyurulara bu site üzerinden ulaşılabilecektir.

Başvurular 29 Aralık 2023 tarihinde başlayacak, 01 Mart 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Yarışmaya, yalnızca örgün ve açık öğretime devam eden lise öğrencileri arasından 1 Ocak 2005 ve sonrasında doğanlar katılabilecektir.

T.C. vatandaşı olmayan yabancı uyruklular yarışmaya başvuru yapamayacaklardır.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kadrolu ve sözleşmeli personeli (fahri ve vekil olanlar dahil) yarışmaya katılamayacak; ancak daha önce fahri ve vekil olarak görev yapmış olup aktif olarak görevde bulunmayanlar sınava katılabileceklerdir.

Daha önceki yıllarda Başkanlıkça düzenlenen herhangi bir yarışmada umre ödülü ile ödüllendirilen öğrencilerin yarışmada ödüle hak kazanmaları halinde sıralamada yer alan bir sonraki yarışmacı ödülü kazanmış olacaktır.

Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları hususunda kendi beyanları esas alınacak olup yarışmayı kazandıkları takdirde bilgilerini ibraz etmeleri istenecektir. Aranan şartlara uymayan yarışmacı başarısız sayılacaktır.

Yarışmacılar Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından “Dinim İslâm Temel Bilgiler ve Mukaddes Miras Kudüs” isimli eserlerden sorumlu olacaklardır.

Yarışma neticesinde her ilden birincilik elde eden ile birincilik elde edenler dışında Türkiye genelinde dereceye giren ilk 44 öğrenci Başkanlığımız tarafından umre ile ödüllendirilecek; ayrıca müftülükler dereceye giren diğer öğrencileri imkânları nispetinde ödüllendirebileceklerdir.

Umre ödülüne hak kazanan öğrenciler yurt dışı harcı ve pasaport işlemlerini kendileri yapacaklardır.

Yarışmaya ilişkin itirazlar yarışma ön sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 iş günü içerisinde elektronik posta yoluyla [email protected] adresine yapılabilecektir.

Yarışma sonuçları yarisma.diyanet.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Her yarışmacı yarisma.diyanet.gov.tr adresine bırakılan linkten T.C. kimlik numarasını girmek suretiyle yalnızca kendisine ait puanı, il sıralaması ve ülke sıralaması, doğru/yanlış işaretlediği soru, boş bıraktığı soru sayısı verilerine ulaşabilecektir.

Yarışma süresi 80 dakikadır ve yarışma 50 sorudan oluşup her bir soru 2 puan değerinde olacaktır. Yarışma sonrasında komisyon kararı ile iptal edilen sorular doğru kabul edilecektir.

Yarışmada yanlış cevaplar dikkate alınmayacak sadece doğru cevaplar üzerinden puanlama yapılacaktır.

Yarışma puanları eşit olan adaylardan, yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Yaşta da eşitlik olması halinde öğrenciler il müftülüğüne davet edilip çekilecek kura ile kazanan öğrenci tespit edilecektir.

İl birincileri sistem üzerinden sonuçlarını görebileceklerdir.