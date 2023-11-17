Yaratıcılıkta komşular fark atıyor Yozgat liste dışında!

Tahmini Okuma Süresi: dakika

UNESCO tarafından belirlenen Türkiye'nin yaratıcı şehirleri, tasarım, edebiyat, film gibi çeşitli kategorilere ayrılmış durumda.

Sıralamada Nevşehir, Tokat, Kayseri gastronomi, Kırşehir müzik, Sivas müzik alanında en yaratıcı şehir seçildi. Fakat listede Yozgat bulunamadı. Ancak Yozgat'ın bu önemli sıralamada yer alamadı.

Listede yer alan diğer iller ise şu şekilde:

İstanbul, 2017, tasarım kategorisi.

Bursa, 2021, zanaat ve halk sanatları.

Kütahya, 2017, zanaat ve halk sanatları.

Balıkesir, 2021, gastronomi.

İzmir, çifte kategori; edebiyat 2023, tasarım 2021.

Afyonkarahisar, 2019, gastronomi.

Konya, 2021, gastronomi.

Antalya, 2023, film.

Adana, 2021, gastronomi.

Kahramanmaraş, 2021, edebiyat.

Hatay, 2017, gastronomi.

Gaziantep, 2015, gastronomi.

Şanlıurfa, 2023, müzik.

Diyarbakır, 2021, gastronomi.

Yozgat'ın bu prestijli listeye girmeyi başaramaması, bölgedeki diğer şehirlerin yaratıcılık alanındaki başarılarını daha yakından incelemeye çağırıyor.