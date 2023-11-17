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Müge Anlı'da şok edici olay, Mehmet Ali ve eski eşi, kayıp sevgilisi Sunay'ı aramak için canlı yayına çıktı! Detaylar haberimizde…

Müge Anlı'nın programında dikkat çeken bir olay yaşandı, izleyenlerin ağzını açık bıraktı. 44 yaşındaki Sunay Zeybek'in 2 Kasım'dan itibaren kayıp olması, sevgilisi Mehmet Ali ve eski eşi Zeynep Kömür'ü bir araya getirdi. İkilinin canlı yayındaki çıkışları, izleyenleri şaşkına çevirdi.

Müge Anlı'nın gündemine oturan Sunay Zeybek, 2 Kasım tarihinden bu yana kendisinden haber alınamıyor. 15 yıldır birlikte yaşadığı Mehmet Ali, Sunay'ı aramak için eski eşi Zeynep Kömür ile birlikte canlı yayına konuk oldu.

Mehmet Ali, sevgilisi Sunay'a dönme çağrıları yaparak duygusal anlar yaşattı. Eski eşi Zeynep de bu çağrılara destek verdi. Mehmet Ali'nin yaşadığı zor durumu anlatan Zeynep, "Sunay benim yuvamı yıktı. Onlar tanıştığında dört çocuğumuz vardı. Ne olursa olsun, onu bulmak istiyorum. Mehmet Ali çok kötü durumda. Ona destek olmak için buradayım" şeklinde konuştu.

Mehmet Ali ise duygusal bir şekilde, "Sunay ile 15 yıldır birlikteyiz. Ben ona aşık oldum. Bizi engellemiş. Beni, çocukları hepimizi engellemiş. Başka birinden aradığımızda açıyor" dedi. Canlı yayına bağlanan Sunay'ın akrabası Kezban Hanım ise iddialarda bulunarak, "Mehmet Ali benim dayımın yuvasını yıktı. Dedem üzüntüden vefat etti" ifadelerini kullandı.