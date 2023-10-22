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Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Murat Oğuz, yapay zeka robotlarının, insanların gelecekle ilgili endişe ve kaygılarına ilişkin etkilerini anlattı. Bu endişelerin temel nedenlerini iş kaybı, beceri değişimi ve veri gizliliği ile güvenlik bağlamında ele alan Dr. Oğuz, şunları dile getirdi.

GELENEKSEL BECERİLERİN YERİNE DİJİTAL YETENEKLER…

“Yapay zeka ve otomasyonun ilerlemesiyle birlikte, rutin ve düşük vasıflı işlerin otomatikleştirilmesi, iş kaybı endişesine yol açabilir. Örneğin, üretim hattındaki robotlar, fabrika işçilerinin yerini alabilir ve bu durum işsizlik oranlarının artmasına sebep olabilir. Yapay zeka çağında, bireylerin hangi becerilere sahip olmaları gerektiği konusunda belirsizlikler ortaya çıkabilir. Geleneksel becerilerin yerine dijital yeteneklerin geçmesi gerekebilir. Bu da insanların eğitimlerini güncellemek için ekstra çaba harcamalarına neden olabilir. Yapay zeka sistemleri ve robotlar, büyük miktarda veriyi işlerken, bu verilerin gizliliği ve güvenliği endişe kaynağı olabilir. Özellikle sağlık sektöründe kişisel sağlık bilgilerinin korunmasını gerektiren durumlar düşünüldüğünde veri güvenliği önemli.”

YENİ İSTİHDAM ALANLARININ OLUŞMASINA DA OLANAK TANIYOR

Yapay zekanın ilerlemesi ve robotların daha karmaşık görevleri üstlenmesinin endüstriyel dönüşüm, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, yeni istihdam alanları gibi değişikliklere neden olabileceğini belirten Dr. Oğuz, “Yapay zeka ve robotların daha karmaşık görevleri üstlenmesi, üretim ve hizmet sektörlerinde endüstriyel dönüşüme yol açabilir. Otomasyon, verimliliği artırarak ürün ve hizmet kalitesini yükseltebilir. Yapay zeka veri analizi ve tahmin yetenekleri sayesinde iş süreçlerini daha verimli hale getirebilir. Örneğin, lojistik sektöründe rota optimizasyonu yaparak taşıma maliyetlerini düşürebilir. Yapay zeka ve robot teknolojilerinin gelişmesi yeni istihdam alanlarının oluşmasına da olanak tanır. Yapay zeka uzmanları, robot mühendisleri ve veri analistleri gibi pozisyonlar, geleceğin istihdam fırsatlarını şekillendirebilir.” dedi.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ CERRAHİ ROBOTLAR

Yapay zeka ve robotların olumlu yönlerine atıfta bulunan Dr. Oğuz, “Yapay zeka robotları, sağlık sektöründen eğitime, tarım ve üretimden hizmet sektörüne kadar birçok alanda insan hayatını kolaylaştırabilir. Örneğin, sağlık sektöründe cerrahi robotlar, hassas ve zorlu ameliyatları daha az invazif bir şekilde gerçekleştirerek hasta iyileşme süreçlerini hızlandırabilir.” dedi. Ancak yapay zeka ve robotların kontrolsüz bir şekilde gelişmesinin, ahlaki ve güvenlik sorunlarına yol açabileceğini de dile getiren Dr. Oğuz, “Örneğin, otomasyonun hızla yaygınlaştığı bir dünyada, otomasyon sistemlerinin güvenliği sağlamak için yeterli önlemler alınmazsa, siber saldırılar veya sistem hataları ciddi sonuçlara yol açabilir.” şeklinde konuştu.

TEKNOLOJİK İŞSİZLİK TEHDİDİ

Dr. Murat Oğuz, iş kaybı endişesinin bu teknolojilerin yaygınlaşması ile arttığına dikkat çekerek, “Düşük vasıflı ve tekrarlayıcı işlerin otomasyonla yer değiştirmesi, işsizlik riskini artırabilir. Teknolojik işsizlik tehdidi, uzun vadeli istihdam perspektifleri konusunda soru işaretleri yaratabilir.” diye ifade etti.