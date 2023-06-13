Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Damat İbrahim Paşa Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak olan Anadolu Yıldızlar Ana Lig Voleybol Kız Erkek Grup Müsabakaları öncesi açılış seremonisi yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından geçit töreni yapıldı. Mücadelelere Ankara, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Konya, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Aksaray, Sivas ve Nevşehir’de kız ve erkek takımları katıldı. Turnuva; Ankara ile Kayseri yıldız kız takımlarının maçları ile başladı.

Üç gün sürecek müsabakalarda kız takımları Nevşehir Damat İbrahim Paşa Kapalı Spor Salonu’nda, erkek takımlar ise Ürgüp Kapalı Spor Salonu’nda oynayacak. İHA