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Başkan Adıgözel, “Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, ücrette adaleti ve çalışma barışını korumakta kararlı olduklarını, ifade ederken, BAĞ-KUR prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e indirilerek,5 yıl erken emekli olma imkanı bir an önce hayat geçirilmeli” dedi.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Başkan Adıgözel, “Düzenlemeyle hem farklı mesleklerde çalışanlar arasında bir eşitleme sağlanmış olacak, hem de SSK, BAĞ-KUR arasındaki prim gün farkı son bulacak. 2023 yılı sonunda enflasyon beklentisi, TCMB'nin yüzde 58 olan tahminini aşarak, yüzde 65'e yükseleceği ön görülmekte. Piyasa enflasyonu ile Merkez Banaksının açıkladığı Enflasyon örtüşmüyor. Gerçek Enflasyonu, ücretlinin alım gücü belirler. Emekli mağdur, emekli perişan. Günümüzde memur ve memur emeklisi, BAĞ-KUR ve SSK emeklileri de dahil olmak üzere, bütün çalışan ve emeklilerin maaşlarıyla geçinebilmelerinde çok büyük sorunlar var. 8 bin, 100 bin lira Maaş alan İnsanda, 7 bin 500 lira -10 bin lira alan insan değil mi. 80 bin, 100 bin lira alan çocuğuna süt alırken, 8 bin, 10 bin lira alan çocuğunun süt içme hakkı yok mu? Bu nasıl bir adalet. Bu durumda da hükümetin söylediği, "Ne yapalım? Para yok" demekten ileri gitmiyor. Peki niye para yok? Bu paralar nereye gitti? Neden çarçur edildi? Boşalan hazineyi doldurmanın yükü yine dar gelirlinin üzerine mi yüklenecek? Bu yük tekrar dar gelirlinin üzerine yüklenecekse vay vatandaşın haline! Diyoruz ki! Ne iktidar, ne de masanın altı ve üstündekilerle seçim ittifakı yapanlardan bu Millete hayır gelmez. Partilerinin oy oranlarını dahi bilmeyenler Milletimize ne söyleye bilir. Söylenen söz havanda su dövmeye benzer. Milletimizin Umudu Yeniden Refah Partisi” ifadelerini kullandı.