“Kurbanınızı kesiyor etini 12 ay boyunca lösemili çocuklarımıza ve tüm kanser hastalarına dağıtıyoruz” sloganı ile bilgilendirmede bulunan LÖSEV Yozgat ekibi, dağıttıkları broşürler ile vatandaşları kurban bağışında bulunmaya davet etti.

Yozgat’ta 12 genç ve 3 personelden oluşan LÖSEV gönüllülerince, vatandaşlar tek tek dolaşılıp broşür dağıtıldı. Gönüllüler, lösemi tedavisi gören çocuklar için kurban bağışı hakkında vatandaşı aydınlattı.

Yozgatlı vatandaşları da bilgilendiren LÖSEV gönüllüleri, lösemili çocuklara ve tüm kanser hastalarına can olmaya davet ediyor.

“KAMUOYU ÇALIŞMASI YAPIYORUZ”

Bilgilendirme çalışması hakkında konuşan LÖSEV Halkla İlişkiler Uzmanı Yağmur Dinç, “Kamu bilinçlendirme çalışması ile doğru bilinen yanlışları düzeltmeye çalışıyoruz. Ramazan ve Kurban Bayramı döneminde bu çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Amacımız görünürlüğü artırarak, toplum tarafından tanınmak. Çoğu tarafından tanıyoruz ama tanımayan kesim tarafından da tanımayı hedefliyoruz. Kurban döneminde de yapılan bağış sayısını artırmak için aslında kamuoyu çalışması yapıyoruz. Her yeri ziyaret ederek bağlı olduğumuz illerde bir çalışma yapmaya çalışıyoruz. Yozgat’taki gönüllü gençlerimizle, yaklaşık 12 gencimiz ve 3 personelle beraber 500 bülten, 500 afiş dağıtımını gerçekleştirdik. Yozgat merkez Saat Kulesi ve çevresinde dağıtımımızı yaptık. Kurban Bayramı ile ilgili bağış kampanyamızda amacımız insanlara aktarabilmek ve dolayısıyla bağış oranımızı da artırıp daha fazla insana yardımcı olabilmek. İlçelerde de bu çalışma devam ediyor. Yakın zamanda Sorgun ve Sarıkaya’ya gidildi. Gene ramazan döneminde kurban döneminde de benzer çalışmalar yapılıyor sadece Yozgat’ta da değil Türkiye genelinde çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“KURBAN BAYRAMINI ÖNEMSİYORUZ”

Kurban Bayramı’nda topladıkları yardımlarla 12 ay buyunca kanser tedavisi devam eden hastalara destekte bulunduklarını aktaran Dinç, “Bizim de sınırsız bir alanımız yok. Belirli bir kotamız var. Bize yapılan bağışları, aldıktan sonra 12 ay boyunca ailelerimize gönderiyoruz. Kesimler tamamen kurban döneminde oluyor. Kurban Bayramında bağışlama, adaklar ve kurbanlıkların hepsi bayramda kesiliyor ve ailelerimize dağıtılıyor. Bizim için kıymetli çünkü 12 ay boyunca kanser tedavisi devam eden hastalarımıza et ulaştırmamız gerekiyor. Aileler ulaştırdığımız taze eti, her ay dönüşümlü olarak sağlanıyor. En önemli kampanyalardan biri kurban. O yüzden Kurban Bayramını önemsiyoruz. Böyle büyük bir kampanya ile birlikte halkı bilinçlendirmek istiyoruz ve bağış sayımızı artırmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan