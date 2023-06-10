Kulüp tesislerine giren hırsızlar; 11 adet LCD televizyon, 1 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet çay semaveri, 1 adet tost makinesi, 1 adet hızar motoru çalmıştı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hırsızlar yakalandı.

Hırsızları yakalayan ekipler açıklamada bulundu. Açıklamada, “22 Mayıs 2023 günü Yozgat Merkez İlçesi Fakıbeyli köyünde bulunan Yozgatspor Futbol Kulübü Tesislerine giren hırsızlar tarafından; 11 adet LCD televizyon, 1 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet çay semaveri, 1 adet tost makinesi, 1 adet hızar motoru çalınmıştır. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayın aydınlatılması ve faillerinin yakalanması maksadıyla yapılan teknik inceleme ve soruşturma neticesinde malzemeleri çalan şüpheli şahısların kimlikleri (A.H.E.), (Y.E.) tespit edilerek 08 Haziran 2023 günü ikamet ettikleri evlerinde yapılan operasyonla yakalanıp gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların çalmış oldukları malzemeler ele geçirilerek Yozgatspor Futbol Kulübüne teslim edilmiştir. Adli Makamlara sevk edilen şüpheli şahıslar tutuklanarak Yozgat Cezaevine konulmuştur. Yozgat İl Jandarma Komutanlığımızca Hırsızlıkla Mücadele kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir