Kırşehir’de, Karate Küçükler Yıldızlar Türkiye Şampiyonası heyecanı yaşanıyor.

53 ilden 570 sporcu Türkiye şampiyonu olmak için Kırşehir Kapalı Spor Salonunda ter döküyor. İstanbul, Samsun, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Ankara, Antalya Ordu, Kastamonu Kayseri, Kütahya, Isparta, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Trabzon gibi illerden gelen sporcular arasında daha önceki müsabakalarda kategorilerinde dünya şampiyonluğu elde etmiş sporcular da yer alıyor. Düzenlenen müsabakada altın madalya alan Anıl Mert İmre, Türkiye Şampiyonası sonrasında Olimpiyat şampiyonu olmak istediğini söyledi. İmre, "Hedeflerim arasında Olimpiyat şampiyonu olmak var. Bu yarışmaları ilk adımlar olarak görüyorum. Türk bayrağını her yerde dalgalandıracağız" dedi. Mert İmre, Stokon’da katıldığı Dünya Karate Şampiyonası’nda şampiyon olarak Türkiye’ye dönmüştü.

Sabah düzenlenen müsabakalarda altın madalya sahibi olan bir diğer isim Arif Mete Ceylan ise 5 yıl önce başladığı karateyi çok sevdiğini ve Kırşehir’den de şampiyon olarak ayrılmak istediğini söyledi. Seremoniye katılan Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Numan Nafiz Şahin sporculara başarılar diledi.İHA