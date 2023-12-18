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Sarıkaya Belediyesi, ilçeye modern bir spor kompleksi kazandırma hedefi doğrultusunda başlatmış olduğu çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

İlçe için yapılan çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Vatandaşlarımızın her alanda sosyal faaliyetlerden geri kalmaması için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. İlçenin ihtiyacına göre projelerimizi üreterek hemen çalışmalara başlıyoruz. Kapalı halı saha, basketbol ve voleybol sahası ile birlikte yürüyüş parkurundan oluşan Sarıkaya Belediyesi Spor Kompleksi’nin yapımına başladık. İlçemizin her alanda gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza modern bir spor kompleksi kazandırmak, sosyal hayatlarını zenginleştirmek ve spor yapma imkanları sunmak amacıyla bu projeyi hayata geçiriyoruz. İçerisinde yer alacak kapalı halı saha, idari bina, açık basketbol ve voleybol sahaları ile yürüyüş parkuru, her yaş grubundan vatandaşlarımıza hitap edecek. Şuanda spor kompleksimizin inşaatına başladık. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.