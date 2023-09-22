Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Cuma namazı sonrası sanayi sitesinde Ahilik Haftası nedeniyle lokma dağıtımı yaptı.

Tüm esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutlayan Başkan Gökhan Coşar, esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Lokma ikramları sırasında bir açıklama yapan Başkan Coşar, “Bugün Ahilik Haftası sebebiyle Beylik Hanı önünde esnaflarımızla birlikte lokma ikramında bulunduk. 36. Ahilik Haftasını bu yıl 18-24 tarihleri arasında kutlamış oluyoruz. Kardeşlik anlamına gelen Ahilik, ticaret ile ahlâkı buluşturan bir hayat düsturudur. Ahi; vicdanıyla davranan, helalinden kazanan, yerinde ve yeterince harcayan, ölçü ve tartıya çok dikkat eden, hak gözeten, yararlı şeyler üretip topluma sunan insandır. Temelleri 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından Anadolu’da atılan Ahilik Teşkilatı; Türk insanının mesleğini, sanatını mertlik, dayanışma ve güzel ahlak ile bütünleştiren, milli birlik ve bütünlük anlayışıyla asırlar boyu toplumda düzeni sağlayan, üretici-tüketici ilişkisini en iyi şekilde düzenlemeyi amaç edinen kültürel, sosyal ve ekonomik bir oluşumdur. Ahilik teşkilatı, sadece erkekleri değil kadınları da eğiterek bir meslek sahibi yaptı. Ahi Evran-ı Veli'nin eşi Fatma Bacı, kadınları bir araya topladı. Eğittikten sonra üretken bir hale gelmelerine öncülük etti. 13. yüzyılda ve Anadolu’nun o dönemdeki adından dolayı “Bacıyanı Rum” ismi verilen bu teşkilat, Dünyanın ilk kadın teşkilatı olarak bilinir. Burada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve katılan davetlilere, esnaflarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)