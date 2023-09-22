Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, ilçe ziyaretleri kapsamında Aydıncık ilçesini ziyaret etti

Aydıncık ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Vali Özkan’ın ilk durağı kaymakamlık oldu. Ziyarette Vali Özkan, Kaymakam vekili İhsan Emre Aydın'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“YOZGAT’IN ÖNEMLİ DEĞERLERİNDEN BİRİ”

Vali Özkan, Aydıncık Kültür Evi'ni ziyaret ederek Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker'den Yozgat ve Aydıncık’ın önemli değerlerinden biri olan ve takı/süs eşyası yapımında kullanılan ametist ve yarı değerli taşlar hakkında bilgi aldı.

Ametist taşından çeşitli süs eşyaları ve takılar yapılırken, sağlık açısından da önemli yararları bulunduğunu belirten Kooperatif Başkanı Nimet Türker, “Mor yakut olarak da bilinen Ametist taşının, çok güçlü enerjiye sahip. Çok güzel görsele sahip olması nedeniyle de tercih ediliyor. İlçemizle birlikte Yozgat'ın birçok dağlık bölgelerinde varlığı görülen Ametist taşının vücuttaki fazla ve atık sayılabilecek lüzumsuz elektriği kendine toplayarak, vücut direncini, gücünü arttırıyor. Vücuttaki veya bulunduğu mekandaki negatif enerjiyi pozitif enerjiye çevirdiği bilinen Ametist taşının etrafına yaydığı enerjiden dolayı sürekli taşınması gerekiyor. Çünkü sinir sistemini etkilediğinden dolayı stres ve zihinsel yorgunluğa iyi gelir böylece zinde kalınmaya faydalı olur. Hafıza gücünü harekete geçirir, bu nedenle sınava girecek öğrencilere özellikle tavsiye edilmektedir, uykusuzluğa, uyuşukluğa da iyi gelmektedir'' dedi.

ÇALIŞMALARI KONUŞTULAR

Aydıncık Kültür Evi'ni ziyareti ardından Aydıncık Belediyesi'ni ziyaret eden Özkan, Belediye Başkanı Ahmet Koçak'tan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Aydıncık ile ilgili genel değerlendirmenin yapıldığı ziyarette, Özkan ve Belediye Başkanı Koçak, bir süre sohbet etti.

Vali Özkan, belediye hizmetleri, yürütülen projeler ve kentin geneli hakkında Başkan Koçak’tan bilgi aldığını ifade ederek, Aydıncık ilçesinin gelişmesi için işbirliği içerisinde çalışacaklarını kaydetti.

Koçak’ta Vali Özkan’a görevinde başarılar dileyerek, birlik ve beraberlik içerisinde kentte hizmetleri sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ

Özkan, Aydıncık ilçesinde esnafları ziyaret ederek hayırlı işler bereketli kazançlar diledi. Vali Özkan, vatandaşlar ile bir süre sohbet edip sorunlarını dinleyerek taleplerini aldı.

Vatandaşlar tarafından Aydıncık ilçesine özgü tescilli Bağrıbütün Kavunu Özkan'a ikram etti. (Melike Aslı Arslan)