Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı.
Yozgat’ta İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda 33 okulda gerçekleşen sınavda 7 bin 242 öğrenci ter dökmüştü.
Bu yıl 70 bin olan kontenjan 100 bine çıkarıldı ve 30 bin kontenjan deprem bölgesi için kullanıldı.

Haberimiz üzerine yetkililer harekete geçti: Çocuklar okula kavuştu Haberimiz üzerine yetkililer harekete geçti: Çocuklar okula kavuştu

Sonuçlar açıklandı
Devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 3 bin 871 öğrenci sınava katıldı. 3 bin 871 öğrencinin tamamına burs imkânı sağlandı.
Annesi ya da babası hayatta olmayan depremzede çocuklardan başvuruda bulunan 8 bin 769 öğrenciden 6 bin 925'i sınava girdi. Sınava giren tüm öğrenciler burs imkânından faydalandırıldı.
Bursluluk sınavına başvuran 1 milyon 44 bin 846 kişiden 875 bin 987 aday sınava katıldı. Toplamda 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.
Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden ulaşılabiliyor. (İHA)