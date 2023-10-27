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Sağlık Bakanlığı, 81 ilde Cumhuriyetin 100’üncü yılı fotoğraf sergisi düzenliyor.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100’üncü yılı münasebetiyle "100 yıldır Aynı Aşk Ve Heyecanla" fotoğraf sergisi açıldı.

Yozgat’ta ki sergi, Cumhuriyet Meydanında bulunan sergiye vatandaşlar ilgi gösterdi.

Sergi ile alakalı bir açıklama yapan Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, “100 yıl önce tüm imkansızlıklara rağmen işini aşkla yapan o ruh hiç değişmedi. Fedakarlıktan kaçınmayan, vatan borcudur deyip emek veren o karakter hiç değişmedi. Memleketimizin en uç noktasında dahi şifa götüren o heyecan hiç değişmedi. Genç cumhuriyetimizden bugüne değişen: sağlık sistemimizin olanakları, halkımıza sunduğumuz hizmetin gelişmesi ve ileri teknoloji sağlık tesislerimiz oldu. 100 yıldır aynı aşk ve heyecanla memleketin dört bir yanına şifa oluyoruz, umut oluyoruz. Cumhuriyetimize hayat veriyoruz” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)