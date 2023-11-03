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Valilik yetkilileri, trafikte sık sık göz ardı edilen bir gerçek var, kurallar sadece araç sürücüleri için değil, yayalar için de geçerli vurgusu yaptı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, “Trafik ekiplerimiz trafikteki denetimlerini artırarak devam edecek ve bu denetimler yalnızca sürücüleri değil, aynı zamanda yayaları da kapsayacak. Yaygın bir yanlış anlaşılma olan 'Yayaların trafikte sorumlu olmadığı' düşüncesine karşı harekete geçiyoruz. Trafik ekiplerimiz, yayaların trafik kurallarını ihlal etmeleri durumunda cezai işlem uygulayacak. Amacımız ceza kesmek değil, canları korumak. Trafik kazalarının en acı verici sonuçlarından biri, yaya olarak karşılaşılan can kayıpları ve yaralanmalar. Trafikte her yıl yaşanan bu tür trajedilerin önüne geçmek için ekiplerimiz, bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verecek. Eğitimler ve bilgilendirme kampanyaları ile trafikte yaya sorumluluğunun önemi vurgulanacak. Özellikle okul önleri, hastaneler ve alışveriş merkezleri gibi yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda denetimler sıklaştırılacaktır. Değerli hemşehrilerimiz ilimiz genelinde alınan trafik tedbirleri kapsamında trafik kazalarının önlenmesi ve Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla araç sürücülerine yönelik denetimlerimizin yanında, Yayalarımıza yönelik trafik denetimi de icra edilecektir. Tüm araç sürücülerimizi ve yayalarımızı trafik kurallarına uymaya davet ediyoruz. Kurallara uyarak ekiplerimize yardımcı olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.