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Milli Güreşçi Rıza Kayaalp Yozgat Bozok Üniversitesini ziyaret etti.

Yozgatlı Milli Güreşçi Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, kariyerinde 11 Avrupa ve 5 dünya şampiyonluğu ile birer olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’i elde ettiği başarısından dolayı tebrik ederek 2024 yılında yapılacak olan olimpiyat şampiyonasında başarı dileklerinde bulundu.