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MHP Ankara il yönetimi, MHP Keçiören il yönetimi ile birlikte Genç Kazankayalılar Derneğini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Metin Bayrakcı, MHP Ankara Büyükşehir İl Genel Meclis Üyesi Oğuz Kaan Tanrıverdi, MHP Keçiören İl Genel Meclis Üyeleri Ramazan Tuğcu ve Kağan Koçak ve teşkilat mensupları yer aldı.

Ziyaret ile ilgili açıklamada bulunan Genç Kazankayalılar Dernek Başkanı Arif Bolat, “İlk dernek ziyaretlerini derneğimize yapan MHP Ankara İl Başkanı Sayın Alparslan Doğan Bey’e, MHP Keçiören İlçe Başkanı Sayın Metin Bayrakcı’ya, MHP Ankara Büyükşehir İl Genel Meclis Üyesi Sayın Oğuz Kaan Tanrıverdi'ye, MHP Keçiören İl Genel Meclis Üyeleri Sayın Ramazan Tuğcu ve Kağan Koçak Bey’e, heyetlerinde bulunan teşkilat mensuplarına, derneğimize yapmış oldukları bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız. Ayrıca birlik ve beraberlik adına bu ziyarette bizi yalnız bırakmayan tüm köylülerimize sonsuz teşekkür ederiz. Biz birlikte güçlüyüz. Birliğimiz daim olsun” dedi.

Dernek yetkilileri, Ankara Keçiören’de nüfuslarının 7-8 bin olduğunu belirtti.