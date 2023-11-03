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20 gün sürecek olan toplantıda 2024 yılı performans programları görüşülmeye devam ediyor.

Toplantıda, İl Özel İdaresi Kanunu’nun 31. maddesinde "Vali ilgili olduğu yılbaşından önceki yıllık performans planını hazırlayıp Genel Meclise sunar" hükmü uyarınca kamu idarelerince hazırlanacak Performans Programları Hakkındaki Yönetmeliğin 5. ve 6. maddeleri gereğince hazırlanan ve encümence yapılan incelemede uygun görülen ve İl Genel Meclisi’ne havale edilen İl Özel İdaresi 2024 yılı performans programı (Yatırım ve Çalışma Programı) görüşülüyor.

Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu’nca hazırlanan İl Özel İdaresi Tarımsal Sulama Müdürlüğü performansı hakkında hazırlana rapor Komisyon Başkanı Şakir Taşdemir tarafından okundu.

Başkan Şakir Taşdemir okuduğu raporda, “İl Özel İdaresi Tarımsal Sulama Müdürlüğü 2024 yılı yatırım programında belirtilen işlerden; ‘Tarımsal Alt Yapı Sulama Tesisi Muhtelif Yapım Bakım ve Onarım’ için 1 milyon 900 bin lira, ‘Yurtiçi Geçici Görev Yollukları’ için 20 bin lira, ‘Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları’ için 50 bin lira, ‘Etüt, Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri’ için 50 bin, ‘Uydu Haberleşme Giderleri’ için 50 bin, ‘ilan Giderleri’ için 50 bin, ‘Taşıt Kiralama Giderleri’ için sıfır lira, ‘Diğer Hizmet Alımı Giderleri’ için sıfır lira, ‘Plan Proje Alımı Giderleri’ için 40 bin lira olmak üzere toplamda 2 milyon 120 bin lira ödeneğin ayrılması ve harcama kalemlerinin açılması projelerinin 2024 yılı performans programına (Yatırım ve Çalışma Programı) dahil edilmesi ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nca değerlendirilmesi komisyonumuzca uygun görüşmüştür” ifadelerine yer verdi.

Okunan rapor meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda ikinci gündem maddesi için hazırlanan rapor, Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu Başkanı Şuayip Yılmaz tarafından okundu.

Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu’nca hazırlanan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü performansı hakkındaki raporda, “İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2024 yılı yatırım programında belirtilen işlerden; ‘Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine ve Teçhizat alımı projesi’ için 2 milyon 314 bin 900 lira, ‘Diğer Haberleşme Giderleri’ için sıfır lira, ‘Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri’ için sıfır lira olmak üzere toplamda 2 milyon 314 bin 900 lira ödeneğin ayrılması ve harcama kalemlerinin açılması projelerinin 2024 yılı performans programına (Yatırım ve Çalışma Programı) dahil edilmesi ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nca değerlendirilmesi komisyonumuzca uygun görüşmüştür” bilgilerine yer verildi.

Okunan rapor meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.