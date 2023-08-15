Valilik konutunda düzenlenen veda törenine, Vali Yardımcısı Adnan Kayık, İl Jandarma Komutanı Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, hayırsever iş insanı Bilal Şahin, Belediye Başkanları, Kaymakamlar, STK temsilcileri, kurum müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gerçekleşen veda töreninde Vali Ziya Polat göz yaşlarına hakim olamadı. Vali olarak ilk görevini Yozgat’ta icra eden Ziya Polat, Yozgat’tan ayrılacağı için duygusal anları yaşadı.

Törende bir konuşma yapan Vali Ziya Polat, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışından hareketle tüm kamu görevlisi arkadaşlarım, yerel yönetimler ve saygıdeğer Yozgat halkıyla büyük bir dayanışma, yardımlaşma ve gönül birliği içerisinde, adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde sevgi, hoşgörü, tarafsızlık ve eşitliği hizmetimizin ilkesi sayarak vazifemizi yerine getirmeye gayret ettik ve tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte görevin ve işin hakkının verilmesine, karşılıklı saygı, işbirliği ve koordinasyon içerisinde hizmet etmeye, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve vatandaşlarımızın buna kolay ve çabuk bir şekilde erişmesi yönünde büyük bir gayret ve samimiyetle Yiğitler Şehri Yozgat için canla başla çalışmak için uğraştık. Devletimizin şefkatini ve hoşgörüsünü en ücra köşelere varıncaya kadar hissettirerek, kamu yararını ön planda tutan bir anlayışla, tüm hizmetlerin en verimli şekilde yerine getirilmesine azami gayret gösterdik. Şükürler olsun ki Bozok Diyarı Yozgat’ımızda kurduğumuz gönül bağları ve aldığımız dualarla bu güzel diyarda iyilikler bulmak, iyi insanlarla tanışmak, dayanışma içinde çalışmak nasip oldu. Yozgat’ımıza yapılan eser ve hizmetlere verdikleri desteklerden dolayı tüm Devlet Büyüklerimize ve Milletvekillerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Yozgat’ta çalışmalarımızda bize her zaman destek veren Belediye Başkanlarımıza, Üniversitemize, Kaymakamlarımıza ve Vali Yardımcılarımıza, ildeki tüm Kamu Kurum ve Kuruluş Yöneticilerine ve Çalışanlarına, Muhtarlarımıza, Meslek ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın Yöneticilerine, İş insanlarımıza, Hayırseverlerimize, Siyasi Parti İl ve İlçe Teşkilatlarına, Basın Mensuplarımıza ve tüm Yozgatlı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun hakkınızı helal edin. Bizler burayı hep evimiz gibi gördük evden ayrılmak zor. Buraya bize ev yapan tüm Yozgatlı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Evimize eninde sonunda geleceğiz. Yollarımız muhakkak kesişecek zaten Sivaslıyız burası bizim durak noktamız olacak. Tekrar Yiğitler Şehri Yozgat’ın Bozok Yaylasının yiğit evlatlarına buradan selam olsun bize aileme ev sahipliği yaptıkları için kalplerini açtıkları için teşekkür ediyorum. Bizler bu memleketin evladıyız ve evladı olmaya devam edeceğiz. Devletimizin emrinde milletimizin hizmetinde bu can bedenden çıkıncaya denk çalışmaya çabalamaya el birliği gönül birliği ile devam edeceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarıma STK’larımıza, muhtarlarımıza, basın mensuplarımıza, yerel yönetimlerimize ve arkadaşlarımıza yiğitler şehri Yozgat’ın kalbi çok büyük olan yiğit insanlarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bana Yozgat Valisi olarak görev yapma ve hizmet etme imkânı veren, şimdide Kars Valiliği görevini şahsıma tevdi eden Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’ya şükranlarımı arz ediyorum. Yozgat Valiliği görevine atanan saygıdeğer meslektaşım, Sayın Mehmet Ali Özkan’a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu. Alpaslan Demir