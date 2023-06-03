Her fırsatta “Rota Yozgat” uygulamasının önemine değinen Vali Ziya Polat, kendi sosyal medya hesaplarından da paylaşımlar yaparak uygulamayı Türkiye’ye tanıtmak istiyor.

“Rota Yozgat” uygulaması ile ise Yozgat ve ilçelerinin doğal güzellikleri, tarihi eserler ve gastronomi gibi turistik değerler, web sitesinde ve mobil uygulamada tanıtılıyor.

YOZGAT’I TANITIYOR

“Rota Yozgat” uygulamasıyla ile “Nasıl gidebilirim? Ne yapabilirim? Nerede kalabilirim? Nerede, ne yiyip, içebilirim?” soruları kolaylıkla cevap buluyor.

Yozgat’ın tarihi turistik yerleri uygulama sayesinde vatandaşa tanıtılırken uluslararası düzeyde de tanıtılması amaçlanıyor.

Teknoloji çağına ayak uydurabilmek için hayata geçirilen uygulama Yozgat’ın güzelliklerine değer katıyor.

Yozgat’ın değerleri ve güzellikleri profesyonel bir ekip tarafından çekilen videolar ve fotoğrafların çekilmesi ile insanlara ulaştırılıyor.

4K fotoğraf ve video, belirlenen konumlarda timelapse çekimleri ve 360 derece video çekimleri mobil uygulamada yer alıyor.

“BÜYÜK DEĞER KAZANACAK”

Daha önce Rota Yozgat uygulaması hakkında bilgi veren Vali Polat şunları aktarmıştı: “Yiğitler şehri Yozgat, tarihi, kültürü, gastronomisi ile Yozgat’ımızın tanıtımına destek sağlayacak. Bu uygulama ile amacımız Yozgat’ın güzelliğini anlatmak. Tabi günümüz teknoloji çağı, bilgi çağı, sosyal medya çağı. Yozgat’ın değerlerini, güzelliklerini profesyonel bir ekip tarafından videoların çekilmesi, fotoğrafların çekilmesi, 360 derece, 4K çekimlerin yapılması, bunu uygulama üzerinden insanlarımıza ulaştırmak hedefimiz. Yozgat’ın tarihi turistik yerlerini siz de biliyorsunuz biz de biliyoruz. Ancak bunu insanımıza hem ulusal hem uluslararası düzeyde tanıtmak için çaba göstermemiz gerekiyor. Güzelliklerimizi anlatmamız lazım. Güzellikler anlatıldıkça, tanıtıldıkça daha büyük değer kazanacağını düşünüyoruz. Tabi günümüz teknoloji çağı. Herkesin elinde bir telefon, telefonla ulaşmak en kolay ve en hızlı yol. Biz de Yozgat ile ilgili Rota Yozgat adı altında bir uygulamayı inşallah bugün itibari ile başlayacağız. Tabi burada hedef sadece Rota Yozgat değil, güzel bir marka bulup marka ile beraber tanıtım atağına tekrar başlamak istiyoruz. Dediğim gibi Yozgat’ın tanıtılması gereken, güzelliklerin çok olduğunu bizler biliyoruz da herkese öğretmek ve tanıtmak için arkadaşlarımızla beraber oturduk konuşuldu. Böyle bir uygulamanın faydalı olacağını düşündük. Umarım Yozgat’ın tanıtımına katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi. Melike Aslı Arslan