Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Bozok Üniversitesi'nde okuyan ve Yozgat Kız Yurdu'nda misafir edilen öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Özkan, öğrencilerin Yozgat’taki yaşam ve eğitimle ilgili düşüncelerini dinleyerek, karşılaştıkları sorunları ve taleplerini not aldı.

Vali Özkan, ziyaret sırasında Yozgat’ta ki kız öğrenci yurtlarında uygulamaya konulan "Üniversite Polisi" uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı. Bu uygulama ile il merkezi ve yüksek okul bulunan ilçelerimizde görevli kadın polislerin üniversiteli kız öğrencilere daha kolay ulaştığını ve karşılaştıkları sorunları çözmelerine yardımcı olduklarını belirtti.

Ziyarete İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ve Üniversite Polisi olarak görev yapan kadın polisler eşlik etti.

Vali Özkan, öğrencilere daha güvenli bir kent ortamı sağlamak amacıyla yapılan bu uygulamanın önemine de vurgu yaptı.