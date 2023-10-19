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Vali Özkan’a hayırlı olsun dileklerini ileten muhtarlar, Yozgat’ın sorunları ve çözümü noktasında da bir süre görüş alışverişinde bulundu.

Vali Özkan’ı makamında ziyaret eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Merkez Başıbüyüklü Köy Muhtarı Menduh Özçelik, Merkez Esenli Köy Muhtarı Osman Korkmaz, Merkez Karabıyık Köy Muhtarı Hüseyin Cangöz, Merkez Tekkeyenicesi Köy Muhtarı Yaşar Ercan, Merkez Çalılı Köy Muhtarı İhsan İldemir, Merkez Osmanpaşa Köy Muhtarı Şahin Dursun, Akdağmadeni Yazılıtaş Köy Muhtarı Mustafa Önen, Şefaatli Gülistan Köy Muhtarı Ömer Kılıç ve Yerköy Belkavak Köy Muhtarı Çelebi Gündüzalp çalışmalarına yönelik bilgi sundular. (Alpaslan Demir)