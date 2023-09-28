Bölge Müdürü Bal, bölge müdür yardımcıları ve ilgili şube müdürleri ile birlikte Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi Boğazlayan Uzunlu Barajı Sulaması yenileme yapım işi çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Bal yaptığı açıklamada, “İmalatları tamamlanan kısımlara ait sulama şebekesi üzerinde çiftçilerimize şebeke hattından yağmurlama sulama yöntemi ile su verildi. İş kapsamında toplamda 80 bin dekar arazinin sulu tarıma kavuşturulması için çalışmalar devam etmektedir” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)