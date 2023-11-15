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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası'nın faiz baskısı nedeniyle gerileyen ons altın, yeniden yükseliş trendine girdi. Uzmanlar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının etkisiyle düşen altın fiyatlarının toparlandığını belirtiyor ve gram altın fiyatının rekor seviyelere ulaşabileceğini öngörüyor.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın baskısı altında düşüş yaşamıştı. Ancak ABD TÜFE verilerinin beklentilerin altında kalması, Fed'in faiz artırma olasılığını azalttı. Bu gelişme üzerine ons altın fiyatı 1975 dolar seviyelerine yükseldi.

Gram altın, geçtiğimiz günlerde 1786 liraya kadar gerilemişken, bu olumlu haberlerin etkisiyle hızla toparlandı ve 1820 lira seviyelerine çıktı. Bugün ise gram altın 1862 TL bandına kadar yükseldi.

Anlık altın fiyatları şu şekilde:

Gram Altın: 1842 TL

Çeyrek Altın: 2983 TL

Yarım Altın: 5975 TL

22 Ayar Bilezik: 1689 TL

Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner'in Mynet'te yayınlanan açıklamasına göre, jeopolitik risklerin devam etmesi ve doların uluslararası piyasalarda değer kaybetmesi, altını güvenli liman olarak öne çıkaracak. Tufaner, Dolar/TL paritesinin yıl sonunda artması beklentisiyle 2024'ün "altın çağı" olabileceğini söylüyor. Gram altının 2024 yılında önce 2500 TL'yi, ardından ise 3000 TL'yi görebileceğini düşünüyor.