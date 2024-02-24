Altın, küçük yatırımcılar ve vatandaşlar arasında güvenli bir liman olarak kabul edilmekte ve fiyatlarında büyük bir artış beklenmektedir. Gram altın için uzman bir isim, Haziran ayı ve yıl sonu için tahminlerini paylaştı. İşte detaylar...

Altın, yatırımcılar arasında güvenli bir liman olarak görülmeye devam ederken, fiyat dalgalanmaları da devam etmektedir. Gram altın 2.000 TL'nin üzerine çıkarken, bir uzmanın yeni tahmini geldi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Haziran ayı ve yıl sonu için gram altın tahminini açıkladı. Yıldırımtürk, Haziran ayında gram altının 2.500 TL seviyelerinde olabileceğini belirtti.

Yıldırımtürk, "Yıl sonuna kadar 24 ayar altının gram fiyatının 3.250 TL olma olasılığı var" dedi.

Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Haziran ayına kadar altının ons fiyatının en az 2.150-2.200 dolar olmasını bekliyoruz. Ardından ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitme olasılığı var. İlerleyen dönemde ons altının 2.400 dolara kadar çıkabileceğini bekliyoruz.

Yurt içinde, gram altın için ilk etapta Haziran ayında 2.250-2.500 TL aralığında fiyatlar görebiliriz. Yıl sonunda ise 24 ayar altının gram fiyatının 3.250 TL olma olasılığı var."